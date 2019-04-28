صحيفة سودانية: "البشير" يبكي بحرقة في السجن لمناداته بـ"المخلوع"

كتب: الوطن

منذ ما يقرب من شهر نجح المتظاهرون السودانيون في الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعد حكم دام 30 عاما، وتم اعتقاله لمحاكمته بتهم منسوبة إليه، لكن البشير لم يُخيل إليه يوما ما أن يكون سجينا وهو ما كان له بالغ الأثر في نفسه، وكشفت وسائل إعلام سودانية، مساء أمس، إن "الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بكى بحرقة، داخل محبسه في سجن كوبر".

وأفات وكالة "سبوتنك"، نقلاً عن صحيفة "الركوبة" السودانية، بأن الرئيس المعزول عمر البشير بكى بحرقة عندما سمع من يناديه بالرئيس المخلوع.

فيما قالت مصادر...