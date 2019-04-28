مديريات أمن بطرابلس تنشق عن حكومة "الوفاق" وتدعم الجيش الوطني الليبي

طرابلس -أ ش أ
أعلنت مديريات أمن بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، انشقاقها عن صفوف الكتائب الأمنية الموالية لحكومة "الوفاق"، ودعمها لعمليات الجيش؛ لتحرير طرابلس من الجماعات المسلحة.
وأوضحت قناة "العربية" الإخبارية، أن مديريات أمن النواحى الأربع (سوق الخميس امسيحل - سوق السبت - السبيعة - سيدى السايح - قصر بن غشير) أعلنت انفكاكها عن وزارة داخلية حكومة الوفاق، معلنة تبعيتها لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، كما دعت إلى ضرورة تأييد الجيش الليبى فى معركته لانتزاع العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة التى نهبت ثروات...
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