المونسنيور سيزار ايسايان يزور مقر اليونيفيل الإيطالية في شمع

زار المونسنيور سيزار ايسايان مقر ​قيادة القطاع الغربي لليونيفيل​ في شمع - ​قضاء صور​ حيث كان في استقباله قائد القطاع قائد ​الكتيبة الإيطالية​ الجنرال ديوداتو ابانيارا والمرشد الروحي للكتيبة الأب كلاوديو مانكوزي وقد أقيم للمطران اللاتيني وللاب مفيد ابو مرعي استقبال رسمي أعده ضباط وجنود الكتيبة الإيطالية وأحيته الموسيقى العسكرية.

ثم اطلع المطران ايسايان من الجنرال آبانيارا وطاقمه خلال اجتماع على الوضع العام في ​جنوب لبنان​ وعن طبيعة المهمة الموكلة لجنود حفظ السلام في ​اليونيفيل​ وفقاً لقرار ​الأمم المتحدة​ 1701 في سبيل إستتباب ​الأمن​ والإستقرار في المنطقة ومشاريع الخدمات الإنمائية في كافة المجالات التي يقدمها مكتب التعاون المدني العسكري التابع للواء غاريبالدي الإيطالي لفائدة السكان المحليين.

وبعد التوقيع على السجل الذهبي، توجه المطران ايسايان بكلمة شكر للجنرال آبانيارا وجنود حفظ السلام الإيطاليين مشيدا بدورهم وتضحياتهم من اجل إستتباب الأمن والإستقرار في المنطقة ومباركا لهم مهامهم النبيلة من أجل حفظ كرامة الإنسان ونوه بدعمهم للأهالي عبر إنجاز المشاريع الخدماتية والإنمائية.

ثم بارك المطران الكنيسة الجديدة في مقر الكتيبة الإيطالية في شمع.

وفي الختام قام المطران ايسايان بتقليد الجنرال آبانيارا والأب كلاوديو مانكوزي بميدالية GRATO ANIMO ثم تم تبادل للدروع التذكارية.