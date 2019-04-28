السيد: موقف جنبلاط من مزارع شبعا هو اشارة لتموضع جديد

إعتبر النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في حديث تلفزيوني أن "موقف رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ من ​مزارع شبعا​ هو من إشارات التحول لديه"، مشيرا الى ان "جنبلاط يقرأ التحولات في المنطقة ويعتبر ان هناك احتمال لانتصار التوجه الأميركي ولذا هو يقدم اشارة لتموضعه الجديد".

وكشف السيد انه "اطلعت جنبلاط في السابق على المفاوضات مع تير رود لارسن حول مزارع شبعا"، مشيرا الى ان "لارسن قال لنا بوضوح انه بوجود خريطة أم لا فأن اسرائيل لن تنسحب من المزارع".