LBC: القاضي علي ابراهيم اتصل بصاحب مبنى المنصورية وطلب الإستماع إلى إفادته

ذكرت قناة الـ LBC أن المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ اتصل بصاحب مبنى ​المنصورية​ وطلب الإستماع إلى إفادته الثلاثاء المقبل لفتح تحقيق بالموضوع. وعرضت القناة تقريراً عن مبنى مهجور في المنصورية منذ العام 1990 تستأجره ​الجامعة اللبنانية​ وما زالت حتى اليوم الدولة تَدفع ايجاره.

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