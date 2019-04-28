غبريل: عدد موظفي القطاع العام زاد 31 ألف شخص في 4 سنوات

أكد عضو لجنة الدراسات في ​جمعية المصارف​ ​​نسيب غبريل​ أن "عدد موظفي ​القطاع العام​ زاد 31 ألف شخص في 4 سنوات بين عامي 2014 و 2018 وهو أعلى من عدد موظفي كل ​القطاع المصرفي​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "اذا حسنت ​الموازنة​ الواردات وخفضت العجز إلى 7 بالمئة فإن هذه أمر جيد"، مشيراً إلى أن "أحد بنود تحسين الجباية ينص على أن دفع فواتير المؤسسات العامة مجموعها أكثر من مليار ​دولار​ وهذا يحصّل الكثير".

ورأى غبريل أنه "قبل أي كلام عن مساهمة القطاع المصرفي يجب رفع ظلم الإزدواج الضريبي عن القطاع المصرفي ويجب أن يكون هناك نية للسلطات اللبنانية بتطبيق الإصلاحات ثم ننظر بأي عرض".