الموسوي: استعادة الأموال المنهوبة والمرافق المصادرة كفيلة بإنقاذ البلد

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "المطلوب وقف الهدر و​السرقات​ والسمسرات، قبل المبادرة إلى استهداف الطبقة الفقيرة والمتوسطة والمتقاعدين في الرواتب والتقديمات"، معتبرا ان "قيام الدولة باستعادة الأموال المنهوبة والمرافق المصادرة لمصلحة المتنفذين كفيل بإنقاذ البلد وأهله".

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