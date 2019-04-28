تخفيض أسعار أكثر من 500 سلعة في قطر خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التجارة و​الصناعة​ القطرية عن إطلاق مبادرة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 500 سلعة حتى نهاية ​شهر رمضان​، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة تشمل جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، مثل الطحين و​السكر​ و​الأرز​ والمعكرونة والهريس و​الحليب​ وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية ​النسبية​ للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في شهر ​الصيام​".

وأكدت الوزارة أنها "ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون ​حماية المستهلك​ ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين".

وشددت الوزارة على "ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أية ​حالات​ خاصة بمخالفة السلع المخفضة".

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إلى ذلك، تواصل أقسام الرقابة الصحية التابعة لإدارة الرقابة ​البلدية​ بالبلديات، حملاتها وجولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها، استعداداً لقدوم شهر رمضان.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود البلديات للتأكد من سلامة المواد الغذائية، وإجراءات حفظها ونقلها وتداولها وتجهيزها، وحرصاً على صحة المستهلكين وسلامتهم.

ويذكر أن في شباط الماضي، أطلقت وزارتا التجارة والصناعة والبلدية و​البيئة​ المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام.