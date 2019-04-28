المعارضة الفنزويلية تعلن بقاء فنزويلا في منظمة الدول الأميركية

أكدت المعارضة الفنزويلية أن ​فنزويلا​ ستبقى عضوا بمنظمة الدول الأميركية، والتي أعلن الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، مؤخرا، الانسحاب منها لاعترافها بزعيم المعارضة، ​خوان غوايدو​، رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأوضح سفير المعارضة الفنزويلية ب​الولايات المتحدة​، كارلوس فيكيو، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "ستبقى فنزويلا بمنظمة الدول الأمريكية ممثلة بالسفير غوستافو تاريه بريسينيو، والذي انسحب هو نيكولاس مادورو ونظامه الديكتاتوري".

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق، عن خروج بلاده من منظمة الدول الأميركية التي تعتبرها ​الحكومة​ الفنزويلية ممثلة لمصالح الولايات المتحدة.