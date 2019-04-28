شرطة سريلانكا تبدأ عملية تفتيش مقر المجموعة المتهمة بتفجيرات أحد الفصح

أكّدت ​الشرطة​ السريلانكية أنها بدأت عملية تفتيش لمقر المجموعة المتهمة باعتداءات أحد الفصح.

وكانت ​قوات الأمن​ السريلانكية قد نفّذت مساء الجمعة عملية مداهمة في منزل في مدينة كالومناي التي تقع على الساحل الشرقي للجزيرة.

ويذكر أن عددًا من التفجيرات استهدف يوم الأحد الماضي ثلاث كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ عاصمة ​سريلانكا​ ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا، وجرح 500 آخرين. وقد أعلن "​تنظيم داعش​" مسؤوليته عن التفجيرات.

وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت سابقًا أنها تعرفت على ثمانية أشخاص من أصل تسعة مهاجمين، ويُعتقد أن أحدهم امرأة وليس بينهم أجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن ​حالة الطوارئ​ لا تزال سارية لمنع وقوع المزيد من الهجمات. كما طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.