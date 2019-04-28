سلاح الجو الإيراني: جاهزون للرد على أي تهديد والوعد الإلهي بالنصر حتمي

أكّد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد طيار عزيز نصير زادة، "جهوزية القوات المسلحة للردّ على أي تهديد".

ولفت خلال مراسم تقديم القائد الجديد لقاعدة "الشهيد نوجة" الجوية في همدان، إلى "دور هذه القاعدة في إعداد الطيارين الشباب"، مشدّدًا على أنّ "تجهيز قواتنا المسلحة بقوّة الإيمان والتقوى والروح الجهادية، مبعث حصانة أمام الفتن والتهديدات، وانّ الأمل بالمستقبل هو الشرط اللازم لحركة البلاد النهضوية إلى الأمام".

وشدّد على أنّ "الوعد الإلهي بالنصر حتمي وحاسم، وانّ العدو لن يحصد من وراء تبجّحاته شيئًا"، مؤكّدًا "ضرورة اليقظة أمام احابيل الأعداء".