قوى الحرية والتغيير بالسودان: إضراب الشرطة لتنظيفها من سيطرة بقايا النظام البائد

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في ​السودان​، في بيان، "أننا دخلنا في جولات الحوار والتفاوض مع قيادة قوات شعبنا المسلحة"، مشيرة إلى أنه "بدأ اليوم ​إضراب​ ​الشرطة​ من رتبة نقيب وما دون".

ولفتت إلى "أننا نؤكد للشعب السوداني أننا نفاوض ​القوات المسلحة​ وفقاً لتطلعاتكم وطموحاتكم"، موضحة أن "أهم بنود التفاوض تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".

وشددت على أن "إضراب الشرطة يدعو إلى تنظيفها من سيطرة بقايا النظام البائد".

واتفقت ​قوى الحرية والتغيير​ في السودان مع ​المجلس العسكري​ الانتقالي الحاكم على تشكيل مجلس سيادة مشترك.

وعزل الجيش الرئيس السابق ​عمر البشير​ بعد 3 عقود قضاها في السلطة إثر ​احتجاجات​ حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل ​البطالة​ وقمع الحريات.