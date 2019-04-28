قوى الحرية والتغيير بالسودان: إضراب الشرطة لتنظيفها من سيطرة بقايا النظام البائد

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، في بيان، "أننا دخلنا في جولات الحوار والتفاوض مع قيادة قوات شعبنا المسلحة"، مشيرة إلى أنه "بدأ اليوم إضراب الشرطة من رتبة نقيب وما دون".
ولفتت إلى "أننا نؤكد للشعب السوداني أننا نفاوض القوات المسلحة وفقاً لتطلعاتكم وطموحاتكم"، موضحة أن "أهم بنود التفاوض تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".
وشددت على أن "إضراب الشرطة يدعو إلى تنظيفها من سيطرة بقايا النظام البائد".
واتفقت قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم على تشكيل مجلس سيادة مشترك.
وعزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير بعد 3 عقود قضاها في السلطة إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات.
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