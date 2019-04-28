المسماري: تركيا تبنت الجناح الخاسر وهو الإخوان المسلمين

أكد الناطق الرسمي باسم ​الجيش الليبي​ اللواء ​أحمد المسماري​ أن "​تركيا​ بعد رفض انضمامها للاتحاد الأوروبي تبنت الجناح الخاسر وهو ​الإخوان المسلمين​"، مشيراً إلى أن "قوات حكومة الوفاق قصفت عدة مواقع مدنية في ترهونة، وسوق الخميس، والسبيعة".

وخلال مؤتمر صحفي في ​بنغازي​، أوضح أن "القوات التابعة للجويلي خالفت كل الأعراف الدولية بقصفها منطقة السبيعة"، لافتاً إلى أن هناك "تطوراً كبيراً في أداء ​الجيش الوطني​ منذ الأمس".

واعتبر المسماري أن "المعركة الآن بين الليبيين و​الجماعات الإرهابية​"، مشدداً على أن "المقاتلات استهدفت اليوم منطقة غوط الرمان شرق تاجوراء، كما استهدفنا غرفة عمليات ل​تنظيم القاعدة​ قرب ​طرابلس​".