هوك: الادارة الاميركية لم تسقط خيار العقوبات عن المقربين من حزب الله

أكّد المبعوث الاميركي الخاص ل​ايران​، براين هوك، ان "​الادارة الاميركية​ لم تسقط خيار العقوبات عن المقربين من ​حزب الله​ عن الطاولة،" موضحا ان "حزب الله مصنف ارهابيا وكل من يقدّم مساعدات له سيخضع للعقوبات، مشددا على ان في حين ترى ​واشنطن​، ​لبنان​ مستقلا، تنظر اليه ايران كجزء من الامبراطورية الشيعية وتزوّد حزب الله ب​السلاح​ منذ عقود، وهذا يشكل خطرا على لبنان ويصعد التشنج في المنطقة".

وأكّد هوك في حديث تلفزيوني، ان "ونحن سنغير الواقع في لبنان من خلال الضغط على ايران بواسطة العقوبات التي بدأت تفعل فعلها والدليل هو ان الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ ولاول مرة اعلن حاجته للتبرعات لان 70 بالمئة من مدخوله يأتي من إيران ما يعادل 700 مليون دولار سنوياً، لان ايران توقفت عن الدعم اللازم".

ولفت هوك الى ان "بومبيو كان واضحا خلال زيارته لبيروت، بأن لبنان اساس في سياستنا الخارجية" وهو اكد ان لن ندع لبنان تحت السيطرة الايرانية ، فطهران التي تريده جبهة متقدمة ضد ​اسرائيل​ اما نحن فسنقف الى جانب ​الشعب اللبناني​، في حين ان لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات من جانب حزب الله، وما نحاول القيام به هو تصعيب عملية تزويد ايران حزب الله بالمال والسلاح، بواسطة العقوبات التي نفرضها على ايران، مؤكدا ان اعلان بومبيو منذ ايام، منع اي دولة من شراء ​النفط​ الايراني يدخل في هذا الاطار وبالتالي سيؤدي الى قطع التمويل نهائيا عن حزب الله".