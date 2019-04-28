وسائل إعلام بريطانية: حريق هائل بمحيط مطار هيثرو في لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن حريقا هائلا اندلع في محيط ​مطار هيثرو​ بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت صحيفة "ذا صان" البريطانية أن السحب ملأت سماء المطار ومحيطه، مشيرة إلى أنه تم توقيف جميع الرحلات في محطة القطارات القريبة من موقع اندلاع الحريق.

وذكرت صحيفة "إندبندت" البريطانية أن شهود عيان أكدوا سماع دوي انفجارات ناتجة عن الحرائق في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو.