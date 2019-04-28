الدفاع المدني يبحث عن غريقين في بركتين زراعيتين في زحلة وإده البترون

ذكرت معلومات للـ LBC أنّ وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني تبحث عن غريقَين في بركتين زراعيتين الأولى في زحلة والثانية في إده البترون.
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