شهاب الدين: سيتم نقل اللبنانيين الذين الغيت رحلاتهم من شرم الشيخ الى بيروت مساء اليوم

اشار المدير العام للطيران المدني في مطار ​بيروت​ محمد شهاب الدين إلى انه "لدينا تعليمات من وزير الأشغال يوسف فنيانوس بضرورة احترام كرامة اللبنانيين وسلامتهم"، لافتا الى اننا "اجرينا اتصالات مكثفة لمعالجة ازمة اللبنانيين الذين الغيت رحلاتهم من ​شرم الشيخ​ الى لبنان".

وفي حديث تلفزيوني كشف شهاب الدين أن "الشركة المصرية العالمية للطيران وشركة "بركات ترفل" تجاوبتا مع اتصالاتنا وسيتم نقل اللبنانيين من شرم الشيخ الى لبنان مساء اليوم وغدا"، مشددا على أننا "سنجتمع مع المسؤولين لعدم تكرار هذه الازمة في المستقبل".

وفي وقت سابق اعلن شهاب الدين، أن المدير التجاري للشركة المصرية العالمية للطيران UJ محمد حامد، اتصل به وأبلغه "أن السيد محمد بركات، وهو صاحب شركة سياحية، لم يلتزم بدفع مستحقات الشركة، مما دفع بالشركة المصرية إلى الغاء كل رحلاتها من شرم الشيخ إلى لبنان".