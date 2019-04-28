رئيس الفرقة السورية: فخورون بالمشاركة في مهرجان الطبول الدولي

قال أبو هاشم النن رئيس فرقة السورية إن الفرقة فخورة بمشاركتها بالمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذى أقيم بالقاهرة في الفترة من 20 إلى 26 إبريل الجاري.

وأضاف أن الفنون الشعبية السورية لها طابع سوري خاص مثل الزفات

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في مصر ولكننا نطلق عليها العراضة الشامية وقدمنا كذلك رقصة السماح والدبكة الشعبية والعربية تقديم، معربا عن فخره بتقديم عروض خاصة للفرقة تخللتها فقرات غنائية .

وكان المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية قد اختتمت فعالياته بالأمس، في قلعة صلاح الدين الأيوبى على مسرح بئر يوسف، وكانت ضيف شرف المهرجان هذا العام قارة إفريقيا، وأقيمت دورة هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام". وشارك في المهرجان أكثر من 20 فرقة من كل أنحاء العالم هذا العام.