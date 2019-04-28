إغلاق مسجدا يتبع جماعة متهمة بتدبير تفجيرات عيد الفصح فى سريلانكا

أغلقت الشرطة في سريلانكا المسجد الرئيسي التابع لجماعة "التوحيد الوطنية" التي تتهمها السلطات، إلى جانب جماعات أخرى، بتدبير التفجيرات التي هزت العاصمة كولومبو يوم عيد الفصح الأسبوع الماضي، وأوقعت 253 قتيلًا و500 جريح.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن أفراد الشرطة داهموا اليوم الأحد، المسجد الذي يقع بمنطقة "كاتانكودي" شرقي البلاد، وأوقفوا مقابلة كان يجريها صحفيون أجانب ومسئولون داخل المسجد، وقامت بتفريق صحفيين ينتظرون بالخارج.

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وضافت الشبكة أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا وأجرت عمليات بحث في إطار التحقيق حول تفجيرات يوم الأحد الماضي.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن السلطات حظرت "جماعة التوحيد الوطنية" على خلفية صلاتها بمحمد زهران الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا التي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها.