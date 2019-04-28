انفجار في مطار هيثرو بلندن

أفادت وسائل إعلام محلية بريطانية، يوم الأحد، بأن انفجارا هائلا وقع في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم فى خبر عاجل لها.

وقال موقع صحيفة "ديلى ستار" البريطانية إن دوي انفجارات سمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود ما يدل على

حريق هائل.

ونشر شهود عيان ونشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشرة عربات إطفاء و70 إطفائيا تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في "مستودع فحم قديم".

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من جهتها ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الانفجارات

نجمت عن حريق بمخزن للحاويات في منطقة ويست درايتون.

هذا ولم يتم بعد الكشف عن سبب اندلاع الحريق.

ومن خلال الصور يمكن رؤية طائرات ركاب متوقفة على مدرج المطار في الوقت الذي تلوح فيه ألسنة اللهب في مكان الحادث غرب درايتون.

وصرح أحد الشهود: "شقتي كانت تهتز من الانفجارات".