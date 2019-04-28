النمسا تطلق مشروعًا للاستفادة من كفاءات اللاجئين ودمجهم في سوق العمل

أعلنت العاصمة النمساوية فيينا تدشين مشروع جديد يهدف إلى الاستفادة من كفاءات اللاجئين وسرعة دمجهم في سوق العمل.
وقال مستشار الاندماج بالعاصمة يورجن شيرنوورزكي - في تصريح اليوم - إن المشروع يوفر الدعم الكامل للاجئين ويسهل عملية الاندماج ويبسط إجراءاتالدخول في الحياة المهنية، موضحًا أن المشروع المعروف اختصارا باسم "كور" ممول من الاتحاد الأوروبي وتحاول مدينة فيينا من خلاله توفير طرق مبتكرة لتسهيل معيشة اللاجئين في العاصمة من خلال
ولفت إلى أنه من المهم بالنسبة للمدينة أن يتمكن اللاجئون فيها من الوقوف على أقدامهم في أقرب وقت ممكن لذا يركز المشروع على معرفة خبرة وقدرات اللاجئين لمساعدتهم على دخول سوق العمل، مؤكدًا أن هذا ليس فقط لصالح اللاجئين ولكن أيضًا لمصلحة مدينة فيينا بأكملها.
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