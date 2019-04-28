تونس تطالب بالوقف الفوري للقتال في ليبيا

جدد وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي تأكيده على موقف تونس الداعي إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا مراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا.
وذكر بيان للداخلية التونسية، اليوم، أن ذلك جاءخلال لقاء وزير الداخلية التونسي مع نظيره بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، لبحث آخر تطورات الوضع الأمني على الساحة
الليبية.
وشدد وزير الداخلية التونسي على أهمية المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية، معربا عن مواصلة دعم تونس للجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تقوم على التوافق بين كافة الأطراف بما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا.
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