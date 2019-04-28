الارشيف / اخبار العالم

تونس تطالب بالوقف الفوري للقتال في ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 جدد وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي تأكيده على موقف تونس الداعي إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا مراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا.

وذكر بيان للداخلية التونسية، اليوم، أن ذلك جاء

خلال لقاء وزير الداخلية التونسي مع نظيره بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، لبحث آخر تطورات الوضع الأمني على الساحة
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الليبية.
وشدد وزير الداخلية التونسي على أهمية المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية، معربا عن مواصلة دعم تونس للجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تقوم على التوافق بين كافة الأطراف بما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تطالب بالوقف الفوري للقتال في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا