رئيس الفرقة السعودية: مهرجان الطبول انعكس بالإيجاب على الشعوب

قال سلطان ربيع المشرف الفني على فرقة الجوهر الدولية السعودية،إن مشاركة الفرقة السعودية تعد الثانية على التوالي في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية المقام في القاهرة والذي يسعى للتآلف بين الدول والشعوب عبر الطبول.
وأضاف أن المهرجان نجح في عكس انطباع إيجابي على الشعوب والمشاركين في المهرجان وتوليف أكثر من إيقاع لأكتر مندولة في وقت واحد، وما أثار إعجابنا تعدد الدول و اللغة المشاركة في المهرجان وجمهور مصر العظيم.
وأضاف أن السعودية غنية بفنون الفلكور الشعبي من المنطقة الغربية ابتداء من جبال البحر إلى المدينة المنورة، وفي المنطقة الجنوبية لعبة المزمار جدة ومكة، كذلك يميز
اختتم المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فعالياته بالأمس، في قلعة صلاح الدين الأيوبى على مسرح بئر يوسف، وكانت ضيف شرف المهرجان هذا العام قارة أفريقيا، وأقيمت دورة هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام". وشارك في المهرجان أكثر من 20 فرقة من كل أنحاء العالم هذا العام.
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