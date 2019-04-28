دوي انفجارات إثر حريق قرب مطار هيثرو في لندن

سُمع دوي انفجارات، اليوم الأحد، قرب مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن. وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الانفجارات نجمت عن حريق بمخزن للحاويات في منطقة ويست درايتون. Advertisements وأضافت أن دخاناً كثيفاً ما زال ينبعث من موقع الحريق. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم هيئة الإطفاء في لندن، أنه تم الدفع بست عربات إطفاء ونحو 40 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق. ولم يتم الكشف عن سبب اندلاع الحريق.

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