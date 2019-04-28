الاتفاق على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك في السودان

توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في وقت متأخر مساء السبت في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، إلى اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس مشترك يضم عسكريين ومدنيين، إلا أنه لم يتم الاتفاق على توزيع الحصص بعد.

وقال قيادي في لجنة التفاوض الخاصة بقوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري وافق مبدئياً في الاجتماع المشترك الذي عقد مساء السبت على تكوين مجلس سيادي مشترك.



وبحسب المصادر فقد اقترحت قوى التغيير تشكيلة المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، في المقابل اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من المجلس العسكري.

وقال المصدر إن الطرفين اتفقا على الشراكة في إدارة الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير مع مرعاة التوازن ليتم نقل السلطة مدنياً بطريقة ناعمة.

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وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي يفترض أن يعقد اليوم، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في القصر الجمهوري، سيبحث توزيع الحصص في المجلس السياسي المفترض تشكليه من أجل تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأضافت أنه إلى جانب الحصص وتوزيعها، قد يتطرق الاجتماع إلى الفترة الانتقالية التي أكد مراراً المجلس العسكري أن مدتها سنتان، في حين تطالب قوى الحرية والتغيير أن تمتد لـ 4 سنوات.

وفي الوقت نفسه مازال المعتصمون يتوافدون إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، وأن الأعداد لم تقل عن الأيام السابقة.