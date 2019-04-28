وزير الداخلية الليبي: طائرات عربية قصفت طرابلس

أكد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا بأن لدى حكومة الوفاق أدلة بشأن مشاركة طائرات أجنبية في الهجوم على طرابلس، معلنا أن الأمم المتحدة تشارك في التحقيق.
وقال المسؤول الليبي -في مؤتمر صحفي بتونس اليوم- إن دقة القصف على طرابلس أمس تدل على أن الطائرات تتبع لدولتين عربيتين.
وانتقد باشاغا فرنسا، وطالبها بالالتزام بالقيم الفرنسية وعدم التعامل مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك إثر ثبوت دعمها له.
وصرح باشاغا بأن الحرب الدائرة في ليبيا لم تبادر إليها حكومة الوفاق التي تجد نفسها ملزمة بالدفاع عن الديمقراطية.
وأضاف أن هجوم قوات على طرابلس أعاد إحياء نشاط التنظيمات الإرهابية، موضحا أنه ليس باستطاعة أحد "أن يزايد علينا في مكافحة الإرهاب".
وأعلن أن حفتر ينتمي إلى مدرسة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ويحمل العقلية ذاتها، مبرزا أن حفتر هو الوحيد الذي لا يريد الحوار للخروج من الأزمات التي تعيشها ليبيا.
وصرح باشاغا بأن هناك صمتا وصفه بـ"المشين" من المجتمع الدولي بشأن القصف على طرابلس، معلنا أنه لن يكون حوار مع حفتر بسبب ما قام به، وإنما "مع أهلنا في المنطقة الشرقية"، مشيرا إلى أن خريطة سياسية جديدة ستنشأ بعد إبعاد قوات حفتر.
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