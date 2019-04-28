اتفقت قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم على تشكيل مجلس سيادة مشترك، حسبما قال أحد أعضاء لجنة التفاوض عن قوى الحرية والتغيير.
ووصف أحمد الربيع، في تصريحات لقناة "بي بي سي" هذه الخطوة بالجيدة باعتبارها "تمثل أحد مطالب المحتجين".
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات بين لجنة التفاوض الممثلة لقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الأحد "لتحديد نسبة المشاركة في المجلس السيادي وصلاحياته"، حسب الربيع، الذي عبر عن اعتقاده بأنه في حال تخطي هذه العقبة "سيكون الطريق ممهدا للتوصل الى اتفاق شامل في ظل عدم وجود مشكلات كبيرة في بقية القضايا الخلافية الاخرى".
وكان ممثلون عن مجموعات المعارضة الرئيسية قد عقدت السبت محادثات مع المجلس العسكري وُصفت بأنها "إيجابية".
وقال مدني عباس، عضو لجنة التفاوض في تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، لبي بي سي إن المفاوضات بشأن تشكيل مجلس السيادة أحرزت "تقدما ملموسا".
وأشار إلى أن هناك رغبة لدى الطرفين لتحقيق "تطلعات الشعب السوداني"، مضيفا أن الاتجاه السائد هو تشكيل مجلس سيادة مشترك بين الطرفين.
وأكد أن أول اجتماع عقد بين الجانبين يوم السبت كان "إيجابيا".
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: اتفاق على تشكيل مجلس سيادة مشترك" بين المدنيين والمجلس العسكري الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.