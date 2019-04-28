كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الجيش الوطني: استهدفنا غرفة عمليات "القاعدة" قرب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن قوات حكومة الوفاق قصفت عدة مواقع مدنية في ترهونة، وسوق الخميس، والسبيعة.

وأضاف أن "القوات التابعة للجويلي خالفت كل الأعراف الدولية بقصفها منطقة السبيعة".

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وبحسب موقع " 218tv" الليبي أكد المسماري أن هناك "تطوراً كبيراً في أداء الجيش الوطني منذ الأمس".

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي إن "المعركة الآن بين الليبيين والجماعات الإرهابية".

وأضاف المسماري أن "المقاتلات استهدفت اليوم منطقة غوط الرمان شرق تاجوراء". وقال "استهدفنا غرفة عمليات لتنظيم القاعدة قرب طرابلس".