كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الألمانية: خطر هجمات اليمين المتشدد يعود كما قبل عام 1945 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السلطات الألمانية، من أن تهديدات هجمات اليمين المتشدد بالبلاد، تتصاعد، مع تزايد عدد المتطرفين والجماعات المهمشة بنسبة 50% خلال العامين الماضيين.

وقال كونستاتنتين فون نوتز، المشرع الألمانى، لصحيفة "ويلت أم سوناتانج"، إنّ البنية التحتية لليمين المتطرف اليوم أكثر خطورة على مجتمعنا، كما كانت من قبل عام 1945.

وفى تحليله للنشاط المتطرف، قال المكتب الفيدرالى لحماية الدستور، الوكالة الأمنية للداخل بالألمانية، إنّ الجماعات المتطرفة التقليدية تفتتت خلال السننوات الأخيرة، وأفسحت الطريق أمام الجماعات المهمشة وهجمات الذئاب المنفردة.

كما أضاف أنّ الالتقاء بين تلك الجماعات عبر الإنترنت عزّز مخاطر التعبئة والمؤامرة، مؤكدة ضرورة أن تعزز السلطات الأن الرقابة على المنتديات الإليكترونية.