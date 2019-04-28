كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
3
x
13:00
0
أرسنال
بيرنلي
0
x
15:05
1
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
1
x
17:30
1
فالنسيا
0
x
12:00
1
إيبار
ريال سوسييداد
2
x
16:15
1
خيتافي
رايو فاليكانو
-
x
20:45
-
فروسينوني
0
x
12:30
2
نابولي
سامبدوريا
0
x
18:00
2
لاتسيو
تورينو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
1
x
15:30
4
فولفسبورج
نورنبيرغ
0
x
18:00
0
بايرن ميونخ
الكونفدرالية الإفريقية
الصفاقسي
1
x
18:00
0
نهضة بركان
الزمالك
-
x
21:00
-
النجم الساحلي