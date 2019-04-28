كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئى يطالب بتقييد الأسلحة ومواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، اليوم الأحد، بقمع الأسلحة غير الشرعية، بعد حادث إطلاق غير مألوف على أحد رجال الدين، مشيراً إلى أنّ إتاحة الحصول على البنادق بسهولة ساهم فى انتعاش مافيا تجارة السلاح.

وقال خامنئى، وفقاً لوكالة رويترز، إنه فى بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، كانت الأسلحة تباع بحريةة تحت اهتمام مافيا تصنيع البنادق وهذا بدوره سبّب مشاكل للشعب.

بينما أضاف "لكن فى بلدنا، لا توجد تلك المشكلة، لأن مبيعات السلاح محظورة"، مؤكداً ضرورة منع حصول الناس على الأسلحة غير المشروعة.

وتابع :"إن قتل رجل الدين فى بلدة حمدان، أظهر صوراً لأربعة طرازات من السلاح عبر صفحة انستاجرام، إنه واجب الشرطة لمكافحة تلك الحالات"، مطالباً بتقييد وسائل التواصل الاجتماعى.