كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثي يحتجز 189 شاحنة تقل مساعدات أممية في إب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتجز ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية الدولية، منذ قرابة شهر في محافظة إب وسط اليمن.

وطبقاً لوثيقة رسمية صادرة عن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، فإن الميليشيا تحتجز 189 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية في محافظة إب منذ 22 يوماً.

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وذكر مصدر في منظمة إغاثية لموقع "نيوزيمن" الإخباري اليوم الأحد، أن الشاحنات تحمل مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي ومنظمات إنسانية دولية أخرى، وكما تضم أطناناً من مادة القمح والدقيق كان مقرراً توزيعها للمتضررين في غالبية المحافظات اليمنية، وفق البيانات الخاصة بمنظمات الإغاثة.

ووفقاَ للمصدر، فإن الميليشيا تحتجز الشاحنات في مكتب تخليص جمركي استحدثته في محافظة إب وسط البلاد، بطريقة مخالفة للدستور والقانون اليمني، وأضافت أن الميليشيا رفضت عبور شاحنات المساعدات الإغاثية الدولية واشترطت دفع رسوم جمركية أو تسليمها المساعدات لتتولى توزيعها بنظرها.

وحذرت المصادر من أن ميليشيا الحوثي تعتزم السطو على المساعدات الغذائية وحرمان الجياع والمتضررين.