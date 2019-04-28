كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول سودانى: صحة البشير مستقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول سودانى سابق، اليوم الأحد، أنّ صحة الرئيس المعزول عمر البشير، مستقرة.

وقال المصدر الذى كان مسؤولاً فى حكومة البشير، لوكالة الأناضول التركية، إنّ البشير حالياً حالته مستقرة.

وكان المسؤول، الذى اشترط عدم كشف هويته، فى نفس السجن الذى يقبع فيه البشير، وقال إنّ الرئيس المعزول مرضَ بسبب سوء حالته النفسية بعد إحساسه بالخيانة.

وأضاف المسؤول أنّ البشير كان يشتكى من تعرضه للخيانة على أيدى ضباط الجيش والأمن والاستخبارات، بينما أشار إلى أنّ هؤلاء الضباط الذين ذكرهم البشير خارج المشهد السياسى بالبلاد.