الكويت تؤكد التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط

قال وكيل وزارة النفط الكويتية، طلال ناصر العذبي الصباح، إن الأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 73 و 74 دولارا للبرميل، عادلة للمنتج والمستهلك، مؤكدا التزام الكويت بحصتها في اتفاقية خفض الإنتاج، بالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وكبار المنتجين من خارجها.

وأضاف "العذبي"، في تصريحات للصحفيين على هامش احتفال وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد، بحصول موقع الوزارة الإلكتروني على درع التميز الذهبي لعام 2019 عن فئة الوزارات على مستوى الوطن العربي، أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورا مهما في أسعار النفط، لافتا إلى أن أسعار النفط شهدت دعما خلال الشهر الأخير، لانخفاض المخزون الأمريكي من المنتجات البترولية المختلفة، بواقع نحو مليون برميل في الأسبوع.

وأشار المسؤول الكوريتي، إلى أن وزير النفط الكويتي ومحافظ الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لديهما الرؤية فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها في اجتماع المنظمة المقرر عقده بعد أسبوعين.