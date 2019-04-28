كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: إذا لم يمر نفطنا عبر مضيق هرمز فلن يعبر نفط الدول الاخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الأركان الإيرانى محمد بغيرى، أن إيران لن تسمح للدول الأخرى بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، إذا لم تم منع طهران من تصدير نفطها.

وأوضح الجنرال أن القوات المسلحة الإيرانية ستضمن أمن المضيق وتريده أن يظل مفتوحا وآمنا، بينما قال "إذا ما أراد أحد خرق أمن مضيق هرمز، سنواجهه بالتأكيد، وإذا لم يعبر نفطنا عبر المضيق، فبالطبع لن يمرّ نفط الدول الأخرى عبر المضيق.

كما أضاف، فى الوقت ذاته، أنّ هذا الإجراء لا يعنى إغلاق المضيق، وأن سلطات البلاد ليست لديها خطط لإغلاقه، إلا إذا لم يكن لديها خياراً أخر.

وفى الأسبوع الماضى، أكدت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عزمها إنهاء الإعفاءات على منع استيراد النفط الإيرانى بهدف تقليل واردات النفط الإيرانى إلى الصفر.