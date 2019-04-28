كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نيويورك تايمز" تعتذر عن نشر كاريكاتير "معادى للسامية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن نشر رسم كاريكاتير لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بعد موجة الغضب التى أثارها بين وسائل الإعلام الإسرائيلية ومستخدمى موقع التواصل تويتر.

ونُشرت الرسمة يوم الخميس، فى الطبعة الدولية للصحيفة دون ربطها بمقال محدد، ويظهر فى الكاريكاتير نتنياهو الذى يتم تمثيله بكلب لمرافقة المكفوفين بطوق عليه نجمة داوود، ، بينما يُرشد الكلب دونالد ترامب، الذى يبدو كأعمى، بنظارات سوداء، وطاقية يهودية على الرأس.

ووصفت مواقع التواصل الإسرائيلية، الكاريكاتير، بأنه معادى للسامية، كما وصفه ترامب بالمثير للاشمئزاز ومعادى للسامية بشكل سافر.