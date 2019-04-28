كأس الكنفدرالية الإفريقية..بركان منهزم في شوطه الأول أمام الصفاقسي

أنهى فريق نهضة بركان، قبل قليل، شوطه الأول أمام نادي الصفاقسي التونسي منهزماً بهدف دون رد، وذلك برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب الطيب المهيري.

هدف الصفاقسي الأول سجله اللاعب، علاء الدين المرزوقي في حدود الدقيقة 29 من عمر المواجهة.

وسجل الشوط الأول توثراً بين لاعبي بركان والصفاقسي، حيث كان أمن الأخير دفاعاته رغم محاولات ممثل الكرة المغربي في الوصول إلى شباكه في أزيد من مناسبة.