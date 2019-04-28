أنهى فريق نهضة بركان، قبل قليل، شوطه الأول أمام نادي الصفاقسي التونسي منهزماً بهدف دون رد، وذلك برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب الطيب المهيري.
هدف الصفاقسي الأول سجله اللاعب، علاء الدين المرزوقي في حدود الدقيقة 29 من عمر المواجهة.
وسجل الشوط الأول توثراً بين لاعبي بركان والصفاقسي، حيث كان أمن الأخير دفاعاته رغم محاولات ممثل الكرة المغربي في الوصول إلى شباكه في أزيد من مناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس الكنفدرالية الإفريقية..بركان منهزم في شوطه الأول أمام الصفاقسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.