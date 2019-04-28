أمرابط: “غامرت بمشاركتي رفقة المنتخب في “الكان” من أجل النصر وإصابتي تفاقمت”

أقر نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب المغربي المحترفي في صفوف فريق النصر السعودي، بمشاركته في مباراة أمس أمام الاتحاد السعودي، بالرغم من استمرار معاناته من الإصابة على مستوى القدم وروابط الركبة، مؤكدا بأن إصابته تفاقمت.

وقال أمرابط، في تصريح تلفزي، بعد اللقاء، الذي انهزم فيه فريقه بأربعة أهداف لهدفين أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس ملك السعودية، إنه قرر المشاركة وخاطر بإصابته ومشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة رفقة المنتخب المغربي، من أجل تقديم الدعم لفريقه في هذه المباراة، لكنه فشل في ذلك”.

وصرح النجم المغربي قائلا: ” كنت مطالبا بالخضوع للعلاج والراحة لمدة 6 أسابيع، لكنني حاولت استعادة عافيتي في 3 أسابيع فقط، لم أتدرب بشكل منتظم مع المجموعة، وشاركت في حصة إعدادية واحدة فقط مع الفريق قبل هذه المباراة، شعرت بآلام عضلية وأعتقد أن إصابتي تفاقمت”.

ومن المرتقب أن يربط عبد الرزاق هيفي، طبيب المنتخب المغربي، الاتصال بالطاقم الطبي للنادي السعودي، من أجل معرفة طبيعة إصابته وخطورتها قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة.