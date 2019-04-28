في أجواء من البهجة والاحتفال، خرج المئات من الملاليين لإستقبال فريق جاء بني ملال لكرة القدم، بالشهب النارية، بعدما حقق حلم الجماهير بالصعود لقسم الصفوة من البطولة الاحترافية .
وقد شهدت جل شوارع بني ملال، الى حدود الساعة الثانية صباحا، نزول النساء والرجال والأطفال لاستقبال حافلة اللاعبين، القدمة من مدينة سلا، بعد العودة بالانتصار منها، وانتزاع بطاقة الصعود .
وقد تمكن فريق رجاء بني ملال من العودة لقسم الاضواء، بعد غياب دام 6 سنوات في القسم الثاني، رفقة فريق نهضة الزمامرة، الذي خطف بدوره بطاقة الصعود، والإلتحاق بالكبار الموسم المقبل بالبطولة الإحترافية.
“اليوم24” ترصد لكم أبرز لحظات هذه الاحتفالات، في هذا الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات الملاليين.. شهب وأهازيج احتفالا بصعود رجاء بني ملال للبطولة الاحترافية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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