وجه التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الدعوة للحارس الشاب، طه مريد، حارس شبان الفريق الأحمر، والمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، وذلك من أجل المشاركة في الحصص الإعدادية رفقة الفريق الأول.
وتألق طه مريد بشكل لافت رفقة المنتب المغربي لأاقل من 17 سنة، وذلك خلال مساركته في نهائيات كاس إفريقيا للأمم لهذه الفئة السنية، التي تقام حاليا في تنزانيا.
ومن المرتقب أن يخوض مريد، أول حصة تدريبية له مع الفريق الأول، يوم غد الإثنين، ليجاور بذلك الحارس الأول، رضا التكناوتي، وبديله بدر الدين بنعاشور.
وعلى الرغم من تلقي شباكه لأربعة أهداف في 3 مباريات، إلا أن الحارس الودادي أبان على إمكانيات جد محترمة، ولفت الأنظار بتصدياته الرائعة، كما أنه فاز بجائزة أحسن لاعب في المباراة الأخيرة التي جمعت المنتخب المغربي بمنتخب غينيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقه رفقة “الأشبال” في “الكان”.. طه مريد يجاور التكناوتي في تداريب الفريق الأول للوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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