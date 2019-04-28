مندلبليت: جلسة الاستماع لنتنياهو ستتم قبل منتصف تموز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طلب الطاقم المخول بالدفاع عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول تأجيل جلسة الاستماع لطعونه بخصوص ملفات الفساد التي يشتبه بتورط بها، وأكد أن الجلسة ستقام بموعدها المعلن، أقصاه 10 تموز/ يوليو المقبل، وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة القضاء الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.

وأوضح البيان أن مندلبليت طلب من محامي نتنياهو، في رسالة رسمية، مساء اليوم، العمل على تنسيق موعد لجلسة الاستماع مع مكتبه حتى العاشر من أيار/ مايو، في حال لا يزالون يرغبون بإجراء الجلسة، بحيث لا يتأخر موعدها عن العاشر من تموز/ يوليو المقبل.

وكان مندلبليت، قد أجل نشر مواد التحقيق مع نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات، استجابة لطلب طاقم محاميه، وامتنع عن تسليم مواد التحقيق مع المشتبه بهم في هذه القضايا، منعا لتسريبها لوسائل الإعلام، ما قد يؤثر على قرار الناخب الإسرائيلية عشية الانتخابات التي أجريت في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري.

ذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد أعلن، في شباط/ فبراير، نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة في "الملف 4000"، وارتكاب مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".