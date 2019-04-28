أسرُ 50 ألف قاصر فلسطيني منذ عام 1967

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفّذ الاحتلال الإسرائيلي، خمسين ألف حالة اعتقال سُجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين القاصرين منذ العام 1967، من بينها 16655 حالة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، نقلا عن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة.

وقال فروانة خلال المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لنصرة الأسرى في بروكسل، إن "الاعتقالات في صفوف الأطفال تتم في إطار سياسة مُمنهجة تستهدف تشويه وتدمير واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية".

وأشار فراونة إلى أن معدل الاعتقالات السنوية بلغ نحو 700 حالة سنويا في الفترة الواقعة بين عامَي 2000 و2010، فيما ارتفع معدل الاعتقالات بشكل لافت بعد ذلك ليصل إلى 1250 حالة سنويا، بين عامَي 2011 و2018.

وطالب فروانة كافة المشاركين إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار والمهام بما يعزز مكانة الأسرى القانونية ومشروعية كفاحهم بشكل عام، وبما يفضح الانتهاكات والجرائم التي تُقترف بحق الأطفال الفلسطينيين.

وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، قد بيّنت استشهاد 11 طفلا فلسطينيا بنيران الاحتلال، منذ بداية العام الجاري.