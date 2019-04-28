جولة في معرض فوق العادة | بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 04/ 05/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: البلدة القديمة في بيت لحم Advertisements عن معرض فوق العادة

ماذا يعني مصطلح مشهد؟ كيف تبدو المناظر الطبيعية في بيت لحم؟ كيف يرتبط بها الناس؟ ما نوع الحرية التي توفّرها؟ وماذا يحدّها؟

خلال الشهرين الماضيين، عالج فريق "فوق العادة" هذه الأسئلة، حيث تحدثوا مع سكان محافظة بيت لحم وتعاملوا مع إجاباتهم بطريقة فنية.

نود الآن أن ندعو كل شخص مهتم بالمغامرة للصعود إلى أسطح منازل بيت لحم، لتجربة الإجابات والاستماع إلى الأسئلة التي تخللتها عملية البحث الإبداعية.

يمكن للزوّار توقّع رؤية معرض وأداء فني، بما في ذلك الأعمال الفوتوغرافية والمطبوعات والنصوص والأعمال الأدائية، على ثلاثة أسطح مختلفة في مدينة بيت لحم القديمة.

سيتم دعم فريق "فوق العادة" من قبل المشارك في المعرض رزق إبراهيم المولود في بيت لحم.

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