حديث مع رائدة طه | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 04/ 05/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مركز عبد المحسن القطان الثقافي، رام الله Advertisements

تنظم مؤسسة عبد المُحسن القطّان لقاء بعنوان "حديث مع رائدة طه" في المركز الثقافيّ للمؤسسة في الطيرة.

ولدت الفنانة الفلسطينية والمسرحية رائدة طه في القدس، وغادرتها بعد حرب الـ67 إلى عمان ثم إلى بيروت حيث تربت ودرست، ثم إلى تونس، حيث عملت سكرتيرة إعلامية لأبو عمار، وهي ابنة الشهيد علي طه.

صعدت إلى المسرح للمرة الأولى العام 2013 لتمثيل دور صفية في عرض "عائد إلى حيفا" من إخراج لينا أبيض، ثم قدمت دور لميا في مسرحية "80 درجة"، بعد ذلك شاهدناها في مونودراما "ألاقي زيك فين يا علي" من كتابتها، وإخراج لينا أبيض، وكانت آخر أعمالها مسرحية "36 شارع عباس". لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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