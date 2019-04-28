دعوة لتقديم مقترحات لبرنامج أيام الأمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

دعوة محدودة لتقديم مقترحات لبرنامج أيام الأمل

جميع أعضاء مجتمع Landscapes of Hope مدعوون للتقدم إلى الجولة الأولى من "أيام الأمل"، من خلال تقديم أفكار للأنشطة التي تجمع الفاعلين في المجتمع المدني عبر مختلف القطاعات بهدف عرض قضية التعاون بين القطاعات على الجمهور انتباه. سيحصل المتقدمون الناجحون على دعم مالي متواضع من Action for Hope في المنطقة يبلغ بين 3000 دولار إلى 3500 دولار، بالإضافة إلى حملة إعلامية صغيرة مخصصة لكل حدث.

تعتبر أيام الأمل أنشطة مثالية تحدث في يوم واحد، ويمكن تمديدها أيضًا إلى عدة أيام إذا لزم الأمر، ويقودها عضو في جماعة Landscapes of Hope، بالشراكة مع اثنين على الأقل من ممثلي المجتمع المدني من قطاعات أخرى غير مقدم الطلب.

يمكن أن تكون أيام الأمل عبارة عن أحداث صغيرة الحجم تستهدف مجموعة معينة من الأشخاص، مثل ندوة أو ورشة عمل أو مائدة مستديرة أو حدث واسع النطاق يستهدف عامة الناس أو مجموعة كبيرة من الناس، مثل مجموعة ثقافية حدث أو ماراثون.

يجب أن تسعى Days of Hope بوضوح إلى استكشاف و /أو الدعوة و /أو تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مختلف القطاعات مثل: التنمية، حقوق الإنسان، الفنون والثقافة، وسائل الإعلام، التعليم، البيئة، إلخ. لمواجهة التحديات حول واحد أو أكثر من المشكلات التالية:

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حرية التعبير التهميش الاجتماعي والاقتصادي اللاجئون، التهجير القسري والهجرة عدم المساواة بين الجنسين تمكين الشباب الصراع والمصالحة التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية

معيار الاختيار

ستقوم اللجنة التوجيهية باختيار ثلاثة طلبات وفقًا للمعايير التالية: النشاط المقترح مصمم خصيصًا لهذه المبادرة وليس نشاطًا منتظمًا من قبل مقدم الطلب يتم تخطيط النشاط المقترح وتنفيذه من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مختلف القطاعات يلتزم النشاط المقترح بالمبادئ التوجيهية للمبادرة ويعالج بعض قضاياها النشاط المقترح مبتكر ويسعى للوصول إلى جماهير كبيرة سواء ممن حضروا الحدث فعليًا، أو من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وغيرها من أساليب الاتصال المبتكرة. ستعطى بعض الأولوية للأنشطة التي تنطوي على تعاون بين الفنانين والممارسين من القطاعات الأخرى.

آخر موعد للتقديم: 10 أيار (مايو) 2019.

للتقديم، يرجى ملء نموذج الطلب من هنا، وإرساله إلى[email protected] .