مانشستر سيتي يستعيد الصدارة ويقترب من اللقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق مانشستر سيتي عقبة نظيره بيرنلي بنتيجة هدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح مانشستر سيتي، اللاعب سيرجيو أغويرو.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 92 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 40 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

لم يستطع مانشستر سيتي تهديد مرمى مضيفه حتى الدقيقة التاسعة، إثر ركلة ركنية ارتدت من الدفاع إلى برناردو سيلفا بعد تمويه جميل من دافيد سيلفا، لكن تسديدة الدولي البرتغالي ابتعدت قليلا عن المرمى، وظل مانشستر سيتي مهيمنا على المجريات دون أن يصل كثيرا إلى منطقة جزاء خصمه الذي فشل بدوره في استغلال الكرات الثابتة التي أطاح من إحداها بن مي الكرة بعيد عن المرمى في الدقيقة 21.

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وسيطر حارس بيرنلي تيم هيتون على محاولة برناردو سيلفا دون صعوبة في الدقيقة 28، وارتدت بعدها تسديدة من دافيد سيلفا إلى ركنية لم تثمر، وحاول زينتشينكو إيصال الكرة إلى أغويرو دون جدوى وسط غضب من ساني الذي كان ينتظر الكرة في الدقيقة 38، وقبل نهاية الشوط الاول بأربع دقائق، سنحت الفرصة أمام أغويرو للتسديد لكن كرته ابتعدت قليلا عن الزاوية العليا لمرمى بيرنلي.

وضغط مانشستر سيتي بكل ما أوتي من قوة في الشوط الثاني، وأنقذ هيتون محاولة لأغويرو في الدقيقة 48، وحرم بارنز دافيد سيلفا من تسجيل هدف من خلال التصدي للكرة بجسده، وعاد هيتون ليتألق في إبعاد تسديدة من برناردو سيلفا في الدقيقة 52، وظلت تسيدات سيتي ترتد من أقدام المدافعين، وأخطرها لسترلينغ في الدقيقة 57.

وجاء الفرج لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، عندما تابع أغويرو عرضية قصيرة ليبعدها المدافع، لكن الحكم احتسبها هدفا بعدما اجتازت الكرة خط المرمى قبل تشتيتها، ليدخل بعدها غابريال جيسوس إلى تشكيلة سيتي بدلا من ساني، وحاول بيرنلي مبادلة ضيفه الهجمات، خصوصا بعد دخول الأيسلندي يوهان جودموندسون بدلا من هندريك.

وشتت المدافع تاركوفسكي محاولة جديدة من أغويرو من خط المرمى في الدقيقة 77، وعمد غوارديولا في الدقائق الأخيرة إلى المحافظ على تقددمه من خلال الزج بالمدافع جون ستونز مكان أغويرو، لتخفض سرعة وتيرة اللعب قبل النهاية، ويضمن سيتي العودة إلى الصدارة قبل جولتين على النهاية.