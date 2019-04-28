الأردن: تراجُع الاستثمار الأجنبي 52.6% في عام 2018

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن، بنسبة 52.6% على أساس سنوي، في عام 2018، إذ بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى البلاد 679.8 مليون دينار (958.5 مليون دولار)، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلًا عن البنك المركزي الأردني.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأردن، 1.436 مليار دينار (2.024 مليار دولار)، في عام 2017، فيما حقق الاستثمار الأجنبي، أعلى قيمة في 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

وفي النصف الأول 2018، شهد الأردن، تنفيذ رزمة من إجراءات ضريبية وزيادات لتغطية عجز الموازنة، دفعت المواطنين للنزول إلى الشوارع احتجاجا ضدها، أبرزها ضريبة الدخل وزيادة أسعار الطاقة، التي أفضت إلى إقالة حكومة هاني الملقي في حزيران/ يونيو، الماضي.

وقدمت الحكومة الأردنية، قائمة مشاريع استثمارية على هامش مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن، عقد نهاية شباط/ فبراير، الماضي، على أمل ضخ استثمارات ومشاريع مشغلة للأيدي العاملة في البلاد.