دعوة لتقديم المشاريع في إطار برنامج طاسيلي في الجزائر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة دعوة لتقديم المشاريع للمرحلة الثانية في إطار برنامج طاسيلي PHC Tassili 2019. أهداف المشروع Advertisements تشجيع البحث في شبكات و تحضير مشاريع بحث واسعة النطاق. تمكين طلبة الدكتوراه لمشاريع طاسيلي من إنهاء تحرير أطروحاتهم و تثمين أعمالهم على شكل منشورات. آخر موعد للتقديم: 31 نيسان (أبريل) 2020. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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