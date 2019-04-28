دعوة لتقديم المشاريع في إطار برنامج طاسيلي في الجزائر

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
دعوة لتقديم المشاريع للمرحلة الثانية في إطار برنامج طاسيلي PHC Tassili 2019.
أهداف المشروع
- تشجيع البحث في شبكات و تحضير مشاريع بحث واسعة النطاق.
- تمكين طلبة الدكتوراه لمشاريع طاسيلي من إنهاء تحرير أطروحاتهم و تثمين أعمالهم على شكل منشورات.
آخر موعد للتقديم: 31 نيسان (أبريل) 2020.
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