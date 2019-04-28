دورة دراسية قصيرة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
يُعلن مركز قانون حقوق الإنسان عن تقديم منحتين للدراسة بالدورة الدراسية القصيرة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي سيتم إجراءها من 30 أيلول (سبتمبر) 2019 وحتى 13 كانون الأول (ديسمبر) 2019.
شروط التقديم
يتم منحها للمرشحين من الدول النامية حيث هناك الحاجة الملحة لزيادة الوعى بحقوق الإنسان و سيعودون إلى أوطانهم للعمل في مجال حقوق الإنسان – أو يكون متطوعًا منتظمًا طويل الأجل في منظمة المجتمع المدني الدولية أو الوطنية أو المحلية التي تشمل ولايتها تعزيز حقوق الإنسان أو حمايتها.
متطلبات اللغة الإنجليزية: يجب أن يتمتع المرشح بإجادة جيدة للغة الإنجليزية. لذلك ، يجب كتابة الطلب باللغة الإنجليزية.
آخر موعد للتقديم: 15 تموز (يوليو) 2019.
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