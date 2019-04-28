الصمت يعم كنائس سريلانكا بعد أسبوع من التفجيرات

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تفجير سريلانكا
علقت الكنائس في أنحاء سريلانكا إقامة قداس الأحد، في ظل استمرار المخاوف الأمنية بعد أسبوع من مقتل أكثر من 250 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق، وهناك حالة تأهب مرتفعة في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في أحد عيد القيامة إذ نشرت السلطات ما يقرب من 10 آلاف جندي في أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة لأعضاء جماعتين إسلاميتين محليتين يعتقد أنهما مسؤولتان عن تنفيذ التفجيرات، واعتقلت السلطات أكثر من 100 شخص منذ التفجيرات التي استهدفت 3 كنائس و4 فنادق أغلبها في العاصمة كولومبو.
وأقام الكردينال مالكوم رانجيث رئيس أساقفة كولومبو، قداسا خاصا من كنيسة مجاورة لمنزله تم بثه على الهواء في كل محطات التلفزيون والإذاعة المحلية، بحضور الرئيس مايثريبالا سيريسينا، ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، والرئيس السابق ماهيندا راجاباكسه. وقال رئيس الأساقفة في عظته خلال القداس: "لا يمكن أن نقتل أحدا
وأقام الكردينال مالكوم رانجيث رئيس أساقفة كولومبو، قداسا خاصا من كنيسة مجاورة لمنزله تم بثه على الهواء في كل محطات التلفزيون والإذاعة المحلية، بحضور الرئيس مايثريبالا سيريسينا، ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، والرئيس السابق ماهيندا راجاباكسه. وقال رئيس الأساقفة في عظته خلال القداس: "لا يمكن أن نقتل أحدا باسم الرب، إنها لمأساة عظيمة تلك التي حدثت، نمد يدنا بالصداقة والأخوة لكل أشقائنا وشقيقاتنا أيا كانت طبقتهم وطائفتهم ودينهم".
وبعد انتهاء العظة أضاء الكردينال مالكوم والزعماء السياسيون شموعا تكريما لضحايا التفجيرات الانتحارية. وقال الكردينال مالكوم قبل أيام إنه اطلع على مذكرة أمن سرية تحذر من هجمات جديدة على الكنائس وقال إنه لن يقام أي قداس في البلاد يوم الأحد.
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