انت الان تتابع الصمت يعم كنائس سريلانكا بعد أسبوع من التفجيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجير سريلانكا

علقت الكنائس في أنحاء سريلانكا إقامة قداس الأحد، في ظل استمرار المخاوف الأمنية بعد أسبوع من مقتل أكثر من 250 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق، وهناك حالة تأهب مرتفعة في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في أحد عيد القيامة إذ نشرت السلطات ما يقرب من 10 آلاف جندي في أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة لأعضاء جماعتين إسلاميتين محليتين يعتقد أنهما مسؤولتان عن تنفيذ التفجيرات، واعتقلت السلطات أكثر من 100 شخص منذ التفجيرات التي استهدفت 3 كنائس و4 فنادق أغلبها في العاصمة كولومبو.

وأقام الكردينال مالكوم رانجيث رئيس أساقفة كولومبو، قداسا خاصا من كنيسة مجاورة لمنزله تم بثه على الهواء في كل محطات التلفزيون والإذاعة المحلية، بحضور الرئيس مايثريبالا سيريسينا، ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، والرئيس السابق ماهيندا راجاباكسه. وقال رئيس الأساقفة في عظته خلال القداس: "لا يمكن أن نقتل أحدا

Advertisements